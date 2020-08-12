12.08.2020 (17:54)

Более 500 военнослужащих и 40 единиц техники задействовано в учении с парашютно-десантными подразделениями соединения ВДВ в Бурятии

На полигоне Сосновый Бор в Республике Бурятия началось тактическое учение с десантированием и боевой стрельбой с парашютно-десантными подразделениями Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

С получением сигнала учебной тревоги военнослужащие подразделений провели комплекс мероприятий по приведению в высшие степени готовности.

В ходе практического розыгрыша десантники, совершив марш на штатной технике на аэродром взлета Восточный под Улан-Удэ, осуществили погрузку в военно-транспортные самолеты Ил-76МД.

После перелета в указанный район подразделения соединения, десантировавшись парашютным способом, захватили аэродром условного противника и обеспечили высадку главных сил соединения посадочным способом.

В дальнейшем, совершив маневр на штатной технике, передовой отряд, преодолев водную преграду, занял позиционную оборону выгодного рубежа с целью его удержания до подхода основных сил соединения.

Далее десантникам предстоит отработать вопросы ведения наступления на обороняющегося противника с этапом боевой стрельбы.

Тактическое учение проходит в целях проверки готовности парашютно-десантных подразделений к выполнению задач по предназначению.

Всего в мероприятии принимают участие более 500 военнослужащих, задействоано 40 единиц военной и специальной техники соединения, в том числе модернизированные боевые машины десанта БМД-2КА-У, бронетранспортеры БТР-Д, 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходные артиллерийские орудия «Нона-С» и др.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице