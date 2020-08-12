12.08.2020 (17:46)

Мотострелки в Туве взяли под охрану участки Госграницы на учении двух армий ЦВО

Военнослужащие горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Туве, провели на горном полигоне Кара-Хаак рекогносцировку маршрута выхода войск в целях усиления охраны прикрываемых участков Государственной границы. Отработка практических задач проводилась в рамках двустороннего учения 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий Центрального военного округа (ЦВО).

Накануне военнослужащие были подняты по тревоге, совершили марш на штатной технике в назначенный район, развернули полевой узел связи, осуществили маскировку позиций и организовали охрану. В мероприятии задействованы многоцелевые внедорожники «Тайфун», самоходные артиллерийские орудия «Нона-СВК» и бронемашины «Тигр».

Всего в эпизоде приняли участие более 800 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной техники.

Справочно:

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице