12.08.2020 (17:45)

В гарнизоне Украинка в Амурской области прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню ВВС

В Амурской области в соединении дальней авиации состоялся праздничный митинг, посвященный Дню Военно-воздушных сил. Мероприятие прошло под руководством заместителя командира авиационного соединения по военно-политической работе гвардии полковника Ильи Шиханова.

В митинге приняли участие военнослужащие подразделений и частей, дислоцированных в гарнизоне Украинка.

Вместе с празднованием Дня ВВС в рамках месячника сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими было организовано посещение исторического авиационного музея полка военнослужащими, прибывшими в гарнизон для прохождения службы по призыву и контракту.

Мероприятия месячника, включая проведение дней правовых знаний, собраний военнослужащих, культурно-досуговых мероприятий, продлятся до конца августа.

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