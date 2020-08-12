12.08.2020 (17:41)

Новейшие авиационные топливозаправочные комплексы апробируют на спецучении МТО ЮВО в Астраханской области

Дозаправку воздушных судов с использованием мобильного централизованного заправщика топливом ЦЗТ с применением перспективных АСЗТ апробируют на военном аэродроме в Астраханской области в ходе специального учения с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО).

В ходе практических действий личного состава аэродромно-эксплуатационного подразделения по подготовке взлетно-посадочной полосы будут отработаны отражение нападения диверсионных групп, атак беспилотных летательных аппаратов условного противника, ликвидация возгорания воздушного судна, а также практические действия поисково-спасательной команды по эвакуации самолета с помощью авиационного пневмотканевого подъемника АПТП-200.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО будет проводиться одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В учении также задействуют 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на учение МТО планируется привлечь более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовать порядка 250 единиц техники.

В ходе мероприятия отработают управление МТО в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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