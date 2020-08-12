12.08.2020 (17:39)

На спецучении МТО ЮВО отработают массовую выдачу ракет и боеприпасов на одном из арсеналов округа

Массовую выдачу ракет и артиллерийских боеприпасов на одном из арсеналов Южного военного округа (ЮВО) отработают в ходе эпизода специального учения с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО) ЮВО.

Выполнение регламентных работ будет проходиться в условиях, максимально приближенных к боевым. Силы центра управления комплексной безопасностью выполнят задачи по отражению нападения диверсионной группы условного противника, а также обеспечат тушение возникшего пожара силами и средствами арсенала.

Для подготовки артиллерийских боеприпасов к выдаче на арсенале сотрудники расконсервируют лабораторные пункты по приведению снарядов и ракет в окончательно снаряженный вид. Погрузка боеприпасов на автомобильный и железнодорожный транспорт будет организована с применением средств механизации.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО будет проводиться одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В учении также задействуют 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на учение МТО планируется привлечь более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовать порядка 250 единиц техники.

В ходе мероприятия отработают управление МТО в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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