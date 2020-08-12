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12.08.2020 (17:36)

Огнеметчики 58-й армии ЮВО выполнили стрельбы из тяжелых огнеметных системы «Солнцепёк» в Астраханской области

В рамках подготовки к предстоящему стратегическому командно-штабному учению«Кавказ-2020» сводный огнеметный батальон радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Капустин Яр в Астраханской области выполнил стрельбы термобарическим зарядом повышенной мощности из тяжелых огнеметных систем залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк».

Для выполнения стрельб был подготовлен участок местности площадью более шести гектар с макетами военной техники, фортификационных сооружений и других объектов противника. Огнемётчики провели пуски 220-мм неуправляемых реактивных снарядов термобарического действия по целям, находящимся на максимальном удалении от 3 до 5 км.

В результате огневого поражения наступление условного противника было остановлено. Корректировка огня и оценка результатов огневого поражения целей осуществлялись с применением комплексов беспилотной авиации.

Накануне военнослужащие совершили марш из пункта постоянной дислокации в Северной Осетии на полигон Капустин Яр для проведения учений, преодолев более 1000 км комбинированным способом.

Всего в учебных мероприятиях приняли участие около 300 военнослужащих РХБ защиты ЮВО, было задействовано порядка 70 единиц военной техники, в том числе системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Учения
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