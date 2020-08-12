12.08.2020 (17:18)

Соединение МТО ЮВО на спецучении обеспечит массовую заправку боевой техники горючим в полевых условиях

Специалисты соединения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) на спецучении оборудуют район массовой заправки горючим боевой техники мотострелкового полка.

Около 150 единиц техники заправят топливом мотострелки в полевых условиях. Заправка будет выполняться с применением автотопливозаправщиков АТЗ-12-63501, технические возможности которых обеспечивают одновременную заправку десяти транспортных средств.

Кроме существенного сокращения времени, техника подразделения МТО обеспечит повышенную тонкость фильтрации выдаваемого горючего до пяти микрон.

Для обеспечения горючим мотострелкового полка будет задействовано до 40 специалистов МТО и более 30 единиц специальной техники.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО будет проводиться одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В учении также задействуют 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на учение МТО планируется привлечь более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовать порядка 250 единиц техники.

В ходе мероприятия отработают управление МТО в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице