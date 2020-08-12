12.08.2020 (17:10)

Комбинаты Росрезерва привлекут на специальное учение МТО Южного военного округа

Получение оперативных запасов с семи комбинатов Росрезерва отработают участники специального учения с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО).

Порядок пополнения запасов будет организован с привлечением железнодорожного и автомобильного транспорта.

Автомобильная рота подвоза горючего соединения МТО ЮВО обеспечит получение авиационного керосина со склада одного из комбинатов Росрезерва и подвоз топлива на полевой аэродром в Ростовской области. Впервые организация получения топлива автомобильным транспортом будет осуществляться через стационарный участок массовой выдачи.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО будет проводиться одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В учении также задействуют 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на учение МТО планируется привлечь более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовать порядка 250 единиц техники.

В ходе мероприятия отработают управление МТО в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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