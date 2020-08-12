12.08.2020 (16:51)
В Центральном музее Вооруженных Сил прошли праздничные мероприятия по случаю Дня ВВС
В Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню ВВС.
В мероприятиях приняли участие начальник центра управления – заместитель начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-майор Василий Рыжков, ветераны, личный состав центра управления и сотрудники музея.
В своем выступлении генерал-майор Василий Рыжков поздравил всех, кто имеет отношение к этому празднику, пожелал крепкого здоровья тем, кто служит и тем, кто уже находится в запасе и их семьям.
Военнослужащих центра управления ВКС поздравили начальник музея Александр Никонов, генерал-майор Николай Горчаков и заслуженный летчик Российской Федерации полковник Виктор Пригородов.
Также было организовано награждение медалями и грамотами военнослужащих центра управления, показавших лучшие результаты в службе.
Торжественные мероприятия завершились концертом, организованным Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил.