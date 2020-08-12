Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.08.2020 (16:51)

В Центральном музее Вооруженных Сил прошли праздничные мероприятия по случаю Дня ВВС

В Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню ВВС.

В мероприятиях приняли участие начальник центра управления – заместитель начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-майор Василий Рыжков, ветераны, личный состав центра управления и сотрудники музея.

В своем выступлении генерал-майор Василий Рыжков поздравил всех, кто имеет отношение к этому празднику, пожелал крепкого здоровья тем, кто служит и тем, кто уже находится в запасе и их семьям.

Военнослужащих центра управления ВКС поздравили начальник музея Александр Никонов, генерал-майор Николай Горчаков и заслуженный летчик Российской Федерации полковник Виктор Пригородов.

Также было организовано награждение медалями и грамотами военнослужащих центра управления, показавших лучшие результаты в службе.

Торжественные мероприятия завершились концертом, организованным Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
Сегодня исполняется 108 лет Военно-воздушным силам
Армейская авиация ЦВО в рамках учения прикрыла движение войск, поднятых по тревоге в Сибири
На спецучении МТО ЮВО военнослужащие оборудуют грунтовый аэродром с последующей посадкой на него штурмовой авиации
Молодые летчики МиГ-31 ЦВО выполнили первые полеты в стратосфере

Метки:
ВВС , Праздники , Центральный музей Вооруженных Сил
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false