12.08.2020 (16:51)

В Центральном музее Вооруженных Сил прошли праздничные мероприятия по случаю Дня ВВС

В Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню ВВС.

В мероприятиях приняли участие начальник центра управления – заместитель начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-майор Василий Рыжков, ветераны, личный состав центра управления и сотрудники музея.

В своем выступлении генерал-майор Василий Рыжков поздравил всех, кто имеет отношение к этому празднику, пожелал крепкого здоровья тем, кто служит и тем, кто уже находится в запасе и их семьям.

Военнослужащих центра управления ВКС поздравили начальник музея Александр Никонов, генерал-майор Николай Горчаков и заслуженный летчик Российской Федерации полковник Виктор Пригородов.

Также было организовано награждение медалями и грамотами военнослужащих центра управления, показавших лучшие результаты в службе.

Торжественные мероприятия завершились концертом, организованным Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице