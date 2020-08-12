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12.08.2020 (16:30)

Корабли Балтийского флота возвращаются в пункты постоянного базирования после выполнения задач в рамках учения «Океанский шит»

Корабли и суда Балтийского флота, привлекавшиеся к межфлотскому учению «Океанский шит», возвращаются в пункты постоянного базирования.

В течение нескольких дней в морских полигонах Балтийского флота, а также в различных районах Северного моря корабли флота, объединенные в несколько тактических групп, выполнили задачи по предназначению — противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному и противодиверсионному обеспечению. Экипажи кораблей соединений флота отработали элементы курсовых задач, провели артиллерийские стрельбы по воздушным, морским и береговым целям различной сложности, а также минно-торпедные упражнения.

В составе группировок находились корветы проекта 20380, десантные корабли, малые ракетные корабли, ракетные катера, а также различные суда вспомогательного флота.

В общей сложности в учении было задействовано до 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота.

Закончив выполнение задач по плану мероприятия корабли возвращаются в пункты постоянного базирования и приступают к плановой учебно-боевой подготовке.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Корабли , Балтийский флот , Западный военный округ , Учения
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