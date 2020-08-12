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12.08.2020 (16:08)

Корвет «Василий Быков» прибыл на Северный флот для испытаний

В Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для проведения испытаний систем морского оружия прибыл головной патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков». Корвет совершил переход в Белое море по внутренним водным коммуникациям и системе Беломорканала.

В скором времени в Северодвинск также для проведения государственных испытаний придут малый ракетный корабль проекта 21631 «Зелёный дол» и малый ракетный корабль проекта 22800 «Одинцово».

Испытания всех кораблей обеспечат силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Справочно:

Корвет проекта 20385 «Василий Быков» заложен 26 февраля 2014 года на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького.

Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

Наименование «Василий Быков» дано корвету в честь Героя Советского Союза контр-адмирала Василия Ивановича Быкова.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Корабли
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