12.08.2020 (15:57)
Войска РХБ защиты ЮВО на спецучении ликвидировали последствия условной ЧС, вызванной аварией на химзаводе
Условный разлив 600 тонн соляной кислоты и выброс хлора на химическом заводе АО «КАУСТИК» в Волгограде стал легендой тактико-специального учения с подразделениями радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО).
В рамках учения была организована работа штаба главы субъекта РФ и развернут пункт управления сводного отряда ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС).
Специалисты войск РХБ защиты ЮВО совместно с другими силовыми структурами отработали широкий комплекс мероприятий по взаимодействию и локализации аварии.
На первом этапе военнослужащие обеспечили локализацию и нейтрализацию парогазовой фазы химических отравляющих веществ путем экранирования с помощью постановки водяных завес шестью авто-разливочными системами АРС-14КМ.
Для проведения химической разведки задействовали пять машин МК РХБР. Анализ взятых на месте ЧС проб грунта выполнили специалисты лаборатории КЛП-10.
В целях разграничения «чистой» и «грязной» зон в районе очага аварии развернули пункт специальной обработки. Условия для работы ремонтной бригады обеспечила тепловая машина ТМС-65 путем постановки газовой завесы. Дегазацию маневрового тепловоза и цистерн с хлором обеспечили специалисты с применением унифицированной машины тепловой УТМ-80.
В ходе учения были приняты меры по оповещению населения, усилен контроль радиационного фона, организованы пункты выдачи средств индивидуальной защиты.
В заключение мероприятия подразделения РХБ защиты ЮВО выполнили поиск источника ионизирующего излучения, погрузку его в специальный контейнер и последующую эвакуацию.
К специальному учению привлекались более 400 военнослужащих ЮВО, сотрудников других силовых структур и гражданского персонала химического завода АО «КАУСТИК». Было задействовано около 160 единиц специальной техники, в том числе образцы нового перспективного вооружения — контрольно-распределительный подвижный пункт, универсальная станция специальной обработки, комплекс для аэрозольной дезинфекции и др.