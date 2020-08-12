12.08.2020 (15:57)

Войска РХБ защиты ЮВО на спецучении ликвидировали последствия условной ЧС, вызванной аварией на химзаводе

Условный разлив 600 тонн соляной кислоты и выброс хлора на химическом заводе АО «КАУСТИК» в Волгограде стал легендой тактико-специального учения с подразделениями радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО).

В рамках учения была организована работа штаба главы субъекта РФ и развернут пункт управления сводного отряда ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС).

Специалисты войск РХБ защиты ЮВО совместно с другими силовыми структурами отработали широкий комплекс мероприятий по взаимодействию и локализации аварии.

На первом этапе военнослужащие обеспечили локализацию и нейтрализацию парогазовой фазы химических отравляющих веществ путем экранирования с помощью постановки водяных завес шестью авто-разливочными системами АРС-14КМ.

Для проведения химической разведки задействовали пять машин МК РХБР. Анализ взятых на месте ЧС проб грунта выполнили специалисты лаборатории КЛП-10.

В целях разграничения «чистой» и «грязной» зон в районе очага аварии развернули пункт специальной обработки. Условия для работы ремонтной бригады обеспечила тепловая машина ТМС-65 путем постановки газовой завесы. Дегазацию маневрового тепловоза и цистерн с хлором обеспечили специалисты с применением унифицированной машины тепловой УТМ-80.

В ходе учения были приняты меры по оповещению населения, усилен контроль радиационного фона, организованы пункты выдачи средств индивидуальной защиты.

В заключение мероприятия подразделения РХБ защиты ЮВО выполнили поиск источника ионизирующего излучения, погрузку его в специальный контейнер и последующую эвакуацию.

К специальному учению привлекались более 400 военнослужащих ЮВО, сотрудников других силовых структур и гражданского персонала химического завода АО «КАУСТИК». Было задействовано около 160 единиц специальной техники, в том числе образцы нового перспективного вооружения — контрольно-распределительный подвижный пункт, универсальная станция специальной обработки, комплекс для аэрозольной дезинфекции и др.

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