12.08.2020 (15:55)

Начальник войск РХБ защиты ВС РФ оценил межведомственное специальное учение «Защита–2020» в Волгограде

Начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов оценил межведомственное специальное учение «Защита–2020» на химическом заводе АО «КАУСТИК» в Волгограде в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

По замыслу учения на предприятии произошла технологическая авария с разгерметизацией хранилищ с хлором в объеме более 300 т.

Специалисты войск РХБ защиты Южного военного округа (ЮВО) совместно с другими силовыми структурами отработали широкий комплекс мероприятий по взаимодействию и локализации аварии.

В ходе мероприятия были приняты меры по оповещению населения, усилен контроль радиационного фона, организованы пункты выдачи средств индивидуальной защиты, на границе опасной зоны выставлены посты радиационного контроля для проверки наличия радиоактивных частиц на одежде и технике.

Военнослужащие ЮВО в кротчайшие сроки предотвратили распространение паров хлора, провели специальную обработку поврежденных емкостей, оказали помощь условно пострадавшим в результате аварии. Также при помощи универсальной станции специальной обработки, тепловой машины ТСМ-65 и УТМ была проведена дезинфекция поврежденных в результате аварии емкостей с хлором.

К учению привлекались более 400 военнослужащих, сотрудников других силовых структур и гражданского персонала завода. Было задействовано около 160 единиц специальной техники, в том числе образцы нового перспективного вооружения —контрольно-распределительный подвижный пункт, универсальная станция специальной обработки, комплекс для аэрозольной дезинфекции и др.

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