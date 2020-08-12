12.08.2020 (15:53)
Инженерные подразделения ЮВО обеспечили действия войск в ходе специальных учений на десяти полигонах на Юге России и в Закавказье
Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск Южного военного округа (ЮВО) проводятся одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
При выполнении инженерного обеспечения на учениях отрабатываются следующие задачи:
- ведение инженерной разведки противника, местности и объектов;
- фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов;
- устройство и содержание инженерных заграждений, производство разрушений;
- применение инженерно-разведывательного огневого контура в ходе проведения дистанционного минирования;
- разрушение зданий с использованием зарядов;
- использование штурмовых лестниц для преодоления препятствий в невзрывных заграждениях;
- проделывание проходов в МВЗ в ходе форсирования водной преграды с ходу;
- действие групп разминирования на вертолете;
- подготовка и содержание путей движения и маневра войск;
- оборудование и содержание переправ на водных преградах;
- оборудование и содержание пунктов (районов) добычи и очистки воды;
- скрытие и имитацию важных районов и объектов;
- полевое электроснабжение войск.
Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлечены более 1000 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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