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12.08.2020 (15:53)

Инженерные подразделения ЮВО обеспечили действия войск в ходе специальных учений на десяти полигонах на Юге России и в Закавказье

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск Южного военного округа (ЮВО) проводятся одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

При выполнении инженерного обеспечения на учениях отрабатываются следующие задачи:

  • ведение инженерной разведки противника, местности и объектов;
  • фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов;
  • устройство и содержание инженерных заграждений, производство разрушений;
  • применение инженерно-разведывательного огневого контура в ходе проведения дистанционного минирования;
  • разрушение зданий с использованием зарядов;
  • использование штурмовых лестниц для преодоления препятствий в невзрывных заграждениях;
  • проделывание проходов в МВЗ в ходе форсирования водной преграды с ходу;
  • действие групп разминирования на вертолете;
  • подготовка и содержание путей движения и маневра войск;
  • оборудование и содержание переправ на водных преградах;
  • оборудование и содержание пунктов (районов) добычи и очистки воды;
  • скрытие и имитацию важных районов и объектов;
  • полевое электроснабжение войск.

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлечены более 1000 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения , Инженерные войска
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