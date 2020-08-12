12.08.2020 (15:51)

Инженеры ЮВО на спецучениях обеспечили войска питьевой водой в полевых условиях

Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) на специальных учениях оборудовали пункты и районы добычи и очистки воды с целью обеспечения деятельности войск в полевых условиях.

Для оборудования пункта полевого водообеспечения с заглубленных источников и консервирования воды применялись полевые бурильные установки ПБУ-1000 и ПБУ-100. В целях опреснения воды инженеры ЮВО использовали новейшую безреагентную систему очистки и консервирования воды МККВ-1000.

Кроме того, на учении специалисты инженерных подразделений ЮВО организовали полевое электроснабжение войск.

Ремонтная мобильная бригада для выполнения данной задачи задействовала подвижный инженерно-ремонтный комплекс (ПИРК). Также впервые в полевых условиях в качестве источников энергообеспечения применялись ветряные электрогенераторы и солнечные батареи.

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск ЮВО проходят одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего к мероприятиям боевой подготовки привлечены более 1000 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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