12.08.2020 (15:49)

Инженерные подразделения ЮВО на спецучениях задействовали новейшие образцы техники для разминирования местности

Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) для разминирования местности и объектов в ходе специальных учений задействовали роботов-саперов «Уран-6», а также тяжелые бронемашины разминирования и разграждения БМР и ИМР-3М.

Решая задачи инженерного обеспечения войск в условиях применения противником подземных укрытий и ходов, специалисты инженерных войск применили комплекты МИКР, предназначенные для поиска и уничтожения тоннелей.

Также в рамках спецучений группы разминирования выполнили задачи по предназначению на вертолетах Ми-8АМТШ.

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск ЮВО проходят одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего к мероприятиям боевой подготовки привлечены более 1000 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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