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12.08.2020 (14:41)

На Балтийском флоте почтили память погибших подводников АПРК «Курск»

Сегодня на Балтийском флоте прошли памятные мероприятия, посвященные 20-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Курск».

В Калининграде памятные мероприятия прошли в филиале Военного учебно-научного центра «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

Пятеро выпускников филиала проходили службу на АПРК «Курск» и погибли при исполнении воинского долга. В память о подводниках в военно-морском вузе установлены мемориальные плиты с именами офицеров-выпускников, не вернувшихся из последнего похода в Баренцево море — капитана 3 ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского и Бориса Гелетина, старших лейтенантов Александра Гудкова и Сергея Фитерера.

Воздать дань мужеству погибших моряков пришли курсанты, командование филиала, а также родственники и друзья погибших подводников.

Участники митинга возложили цветы к мемориальным плитам выпускников института. Отдавая воинские почести погибшим героям, личный состав военно-морского института торжественным маршем прошел перед мемориалом подводникам. В часовне, расположенной на территории военно-морского учебного заведения, представители Русской православной церкви провели поминальную литию.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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