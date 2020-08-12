12.08.2020 (15:52)

Моряки Черноморского флота и жители Севастополя отдали дань памяти экипажу АПРК «Курск»

На Черноморском флоте (ЧФ) прошли мероприятия по случаю Дня памяти моряков-подводников, погибших на атомном подводном ракетоносном крейсере (АПРК) «Курск».

Траурные мероприятия в Севастополе начались на кладбище Коммунаров с литии у Мемориала морякам-подводникам АПРК «Курск». Там же состоялся митинг-реквием, на котором к памятнику в сопровождении роты Почетного караула были возложены венки и цветы, после чего командование флота, экипажи подводных лодок ЧФ, родственники подводников и ветераны почтили память погибших моряков минутой молчания.

Затем командование ЧФ, ветераны-подводники и родственники моряков вышли на рейд Севастопольской бухты, где отдали воинские почести экипажу подводного крейсера и возложили цветы и венки на воду. Также на кораблях флота были приспущены военно-морские флаги и был подан звуковой сигнал, а в православных храмах и церквях прозвучал колокольный перезвон.

При катастрофе АПРК «Курск» погибли 17 севастопольцев, семь из них похоронены в родном городе.

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