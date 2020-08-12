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12.08.2020 (13:31)

Минобороны России по поручению Президента Владимира Путина построит суворовское военное училище в Иркутске

Минобороны России по поручению Президента РФ Владимира Путина построит суворовское военное училище в Иркутске. Об этом сообщил Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к Президенту, и мы имеем поручение от Верховного Главнокомандующего рассмотреть возможность строительства здесь суворовского училища. Мы это поручение рассмотрели и такое решение принимаем», — сказал глава военного ведомства на совещании с руководством региона и представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Сергей Шойгу предложил Игорю Кобзеву определиться с местом, где будет находиться училище, решить вопрос с его подключением к инфраструктуре города. Министр обороны также поручил командующему войсками Центрального военного округа генерал-полковнику Александру Лапину взять под свой контроль все вопросы, связанные с созданием суворовского училища в Иркутске.

Обращаясь к врио губернатора, глава военного ведомства напомнил, что у Минобороны России накопился большой опыт быстрого строительства объектов. В частности, на строительство суворовских училищ уходило от 4 до 9 месяцев. Сергей Шойгу предложил Игорю Кобзеву, чтобы в Иркутске училище появилось примерно в такие же сроки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Военное образование
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