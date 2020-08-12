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12.08.2020 (12:38)

Авиация Южного военного округа провела учение по отражению нападения на пункты базирования кораблей Черноморского флота

Экипажи самолётов Су-24М, Су-25СМ и Су-30М2 из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), базирующиеся на Крымском полуострове, выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Черного моря.

В ходе проведения полетов пилоты штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей отработали задачи по отражению воздушного нападения на пункты базирования кораблей Черноморского флота и нанесению авиационного удара по группировке кораблей условного противника во взаимодействии с кораблями Черноморского флота.

При выполнении учебно-боевых задач лётчики оттачивали мастерство в выполнении сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушной цели, противодействию радиоэлектронным средствам условного противника, а также отработали слаженность действий различным составом при нанесении удара по надводным и наземным целям.

Всего в плановых мероприятиях боевой подготовки приняли участие порядка 10 экипажей из состава соединения, а также корабли Крымской военной морской базы Черноморского флота.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Авиация , Южный военный округ , Учения
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