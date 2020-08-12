12.08.2020 (13:02)

Подразделения ПВО отразили ракетно-авиационный удар условного противника на учениях в Кемеровской области

На полигоне «Юргинский» в Кемеровской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО) 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) отразили удар средств воздушного нападения условного противника в рамках проведения двустороннего учения 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО).

По замыслу учения, условным противников был спланирован массированный ракетно-авиационный удар по командному пункту и объектам инфраструктуры. Подразделения ПВО получили команду на защиту наземных объектов от ударов авиации условного противника. Затем военнослужащие совершили марш в заданный район, где провели развертывание и маскировку зенитных ракетных комплексов «Оса», «Бук-М2».

В ходе защиты наземных объектов операторы радиолокационных станций провели захват, сопровождение и идентификацию воздушных целей. При входе в зону поражения ЗРК воздушные цели были уничтожены электронными пусками. Для имитация воздушных целей было задействовано около 10 единиц авиационной техники, среди которых самолеты-разведчики Су-24МР, а также вертолеты Ми-8МТВ и Ми-24П.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

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