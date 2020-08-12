12.08.2020 (12:54)

Минобороны России до конца года подпишет контракты на поставку 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130

Минобороны России до конца года подпишет два госконтракта на поставку 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130. Об этом сообщил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с представителями оборонно-промышленного комплекса в Иркутской области.

«Мы приняли решение и подпишем в этом году дополнительно к имеющимся два государственных контракта на сумму более 100 млрд рублей, по которым будут построены 21 истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых самолетов Як-130», — сказал глава военного ведомства.

По словам Сергея Шойгу, следующий контракт будет связан с ремонтом самолетов Су-30. Он будет заключен в будущем году на сумму 7,2 млрд рублей.

Министр обороны отметил, что на Иркутском авиационном заводе шла и идет довольно большая модернизация, появляются новые производственные мощности и дополнительные производственные возможности.

Обращаясь к руководству авиастроительной отрасли, глава военного ведомства призвал сокращать стоимость летного часа и строить работу на основе контрактов полного жизненного цикла. Сергей Шойгу предупредил, что военные будут жестко контролировать исполнение контрактов и в случае нарушений их условий наказывать вплоть до расторжения.

Также Министр обороны и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев возложили цветы к Мемориалу памяти жертв, погибших при авиакатастрофе в 1997 году.

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