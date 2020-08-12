12.08.2020 (11:43)

На открытом чемпионате России по парашютному спорту определяли лучших спортсменов-парашютистов в индивидуальной акробатике

В ходе проходящего, в период с 10 по 20 августа с.г., на базе Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ 60-го чемпионата Воздушно-десантных войск по парашютному спорту, являющийся открытым чемпионатом России, в рамках которого впервые будет разыгран Кубок командующего ВДВ, завершился первый этап – индивидуальная акробатика.

По условиям соревнований, каждый заявленный участник в этом конкурсном этапе на высоте более 2000 метров отделившись от самолета, в свободном падении выполнял последовательно комплекс акробатических фигур, включающих в себя две спирали, с выполнением вращения на 360 градусов в горизонтальной плоскости как в левую, так и в правую стороны, сальто, включающее в себя вертикальное вращения на 360 градусов, две спирали и одно сальто. Совокупность упражнений составляла комплекс, который каждому из участников чемпионата предстояло выполнить по 4 раза (левый крест, левый комплекс, правый крест, правый комплекс),

По окончании каждого комплекса упражнений судейская коллегия подводила итоги, по итогам которых в следующий тур проходили спортсмены-парашютисты, показавшие результаты, не превышающие нормативные числа.

Итоги первого этапа будут подведены позднее, после расшифровки видеозаписей действий парашютистов в воздухе.

Справочно:

60-й чемпионат Воздушно-десантных войск по парашютному спорту проходит в период с 10 по 20 августа с.г. в г. Ульяновске, на базе отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения и аэродрома «Белый ключ» который также является открытым чемпионатом России по парашютному спорту.

Впервые в этом году, в рамках чемпионата Воздушно-десантных войск будет разыгран Кубок командующего ВДВ по парашютному спорту, как в индивидуальном, так и в командном зачете.

Более 120 спортсменов-парашютистов оспаривают звание лучших парашютистов России.

Всего для участия в чемпионате заявлено 15 мужских и 5 женских команд, представляющих все соединения, воинские части Воздушно-десантных войск, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова, 309-го центра специальной парашютной подготовки ВДВ Минобороны России, Воздушно-космических сил, Западного, Центрального и Южного военных округов, ДОСААФ России и других организаций.

Среди участников чемпионата неоднократные чемпионы мира, Европы, России и Вооруженных Сил по парашютному спорту, как в индивидуальном, так и в командном зачете.

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