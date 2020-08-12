12.08.2020 (12:17)

Министр обороны РФ провел совещание с руководством Хабаровского края и представителями ОПК

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Хабаровского края освоят до 33 млрд рублей в 2020 году. Об этом заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на рабочем совещании с руководством региона в Комсомольске-на-Амуре.

«По итогам прошлого года предприятиями ОПК края освоено порядка 29 млрд рублей. В этом году эта цифра вырастет до 33 млрд», — сказал глава военного ведомства, отметив, что всего до конца 2028 года на реализацию гособоронзаказа в Хабаровском крае будет выделено до 630 млрд рублей, что положительным образом скажется на региональном бюджете.

По оценке Сергея Шойгу, Хабаровский край вносит большой вклад в укрепление обороноспособности государства и оснащение Вооруженных Сил современной военной техникой. В интересах Министерства обороны здесь реализуются десятки долгосрочных государственных контрактов.

«До конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд рублей», — сообщил Министр обороны после посещения Комсомольского-на-Амуре авиастроительного завода имени Ю.А. Гагарина, подчеркнув, что это «рабочие места и серьезные налоговые отчисления в региональный бюджет (15 млрд) и более 100 млрд — в федеральный бюджет».

Кроме того, военное ведомство планирует заказать строительство шести корветов для ВМФ России на Амурском судостроительном заводе (АСЗ).

По словам Сергея Шойгу, с октября на АСЗ будет применяться льготная схема привлечения кредитных средств с учетной ставкой пять процентов.

«Здесь по поручению Верховного Главнокомандующего – Президента Российской Федерации мы планируем заключить с предприятием контракт на строительство шести корветов», — заявил Министр обороны на совещании.

Глава военного ведомства выразил надежду, что руководство Хабаровского края окажет поддержку АСЗ в подготовке и подборе кадров.

Сергей Шойгу также напомнил, что важное место в работе с руководством региона занимает социальная сфера.

«Прежде всего, это касается трудоустройства членов семей военнослужащих, выделения мест для их детей в школах и детских садах, решения других проблем. Это имеет для нас большое значение, так как на территории края дислоцируется много воинских частей, многие военнослужащие энергично перемещаются по территории нашей страны. Надо делать все, чтобы такой проблемы для наших офицеров не было», — сказал Министр обороны.

По итогам совещания с руководством Хабаровского края и представителями ОПК глава военного ведомства дал подчиненным ряд поручений.

В частности, главнокомандующему Военно-Морским Флотом адмиралу Николаю Евменову предписано предусмотреть возможность заключения до конца (года) госконтрактов на строительство шести корветов с учетом перехода.

Заместителю Министра обороны РФ Алексею Криворучко и главкому ВМФ адмиралу Николаю Евменову предложено рассмотреть возможность включения процентов за пользование кредитом в цены государственных контрактов как ранее заключенных (на строительство малых ракетных кораблей проекта 22800), так и вновь заключаемых (на строительство корветов проекта 20380) в рамках выделенных средств.

Алексею Криворучко также поручено ускорить работу по рассмотрению расчетно-калькуляционных материалов по переводу цены корвета «Герой России Алдар Цыденжапов» из ориентировочной в фиксированную.

На совещании также шла речь о том, что Объединённой судостроительной корпорации совместно с Минпромторгом России в целях своевременной поставки кораблей проектов 22800 и 20380 надо взять под контроль соблюдение сроков поставки главных энергетических установок.

Амурский судостроительный заво (АСЗ) должен представить расчётно-калькуляционные материалы для перевода цены корвета «Резкий» из ориентировочной в фиксированную.

Минпромторгу предложено доработать приказ №344 от 8 февраля 2019 года «Об утверждении порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа в части включения затрат, связанных с организационно-техническим процессом строительства и ремонта кораблей и судов».

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