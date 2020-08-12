12.08.2020 (11:11)

Глава военного ведомства проверил работу Амурского судостроительного завода

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил работу Амурского судостроительного завода (АСЗ), на котором в настоящее время строятся боевые корабли для ВМФ России. Главу военного ведомства сопровождал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Сергей Шойгу заявил, что прибыл на завод, чтобы «лично разобраться, готово ли предприятие не только выполнить гособоронзаказ, но и принять решение о его способности построить еще шесть корветов за восемь лет».

Министр обороны подчеркнул, что это «рабочие места и серьезные налоговые отчисления в региональный бюджет (15 млрд) и более 100 млрд — в федеральный бюджет, ритмичность работы предприятия до 2028 года».

В ответ на заверения руководства АСЗ, что завод готов, но многое будет зависеть от кооперации, он сказал: «Если вы головной исполнитель, вы должны за это отвечать. Мне уже видно, что нужны серьезные капитальные вложения и плотное взаимодействие с руководством края».

В ответ врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что край готов помочь предприятию с подбором высококвалифицированных кадров.

Справочно:

ОАО «Амурский судостроительный завод» — многопрофильное предприятие, производственные мощности которого включают корпусообрабатывающее, сборочно-сварочное, электромонтажное, трубное, машиностроительное, металлургическое, малярное производства, испытательный центр материалов и изделий, участок гальванических покрытий.

В настоящее время на мощностях Амурского судостроительного завода по контрактам с Минобороны РФ выполняется строительство корветов проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий». Кроме того, ведется строительство малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Ржев», «Удомля», «Уссурийск», которые были заложены в 2019 году, а также МРК «Павловск», закладка которого состоялась в 2020 году.

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