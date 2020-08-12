12.08.2020 (10:58)

Набор курсантов состоялся в Челябинском филиале ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия»

Набор курсантов завершился в челябинском филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-Воздушная академия». На первый курс по итогам отбора будет зачислено более 430 абитуриентов.

В 2020 году филиал принял курсантов на две специальности: «Штурман» и «Офицер боевого управления». Среди факультетов первокурсники разделились почти поровну. Все они 1 сентября примут присягу на верность Отечеству.

Из средних и средне-специальных учебных заведений в военный вуз поступило почти 400 человек. Свыше 50% молодых людей - это воспитанники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия, в том числе более 40 из первого в Челябинской области отряда «Юные штурманы» - выпускники Челябинской кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой. Ещё столько же - военнослужащие по призыву или военнослужащие по контракту из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Все ребята очень разные. Первокурсниками стали молодые люди 17 национальностей из 40 регионов России. А это значит, у всех есть свои обычаи и традиции. Сейчас наша главная задача, помочь им сдружиться и стать одним крепким воинским коллективом. Отмечу, что среди первокурсников есть и сироты, есть и молодые люди, которые сами имеют детей. Это говорит о том, что они сделали осознанный выбор и знают, что карьера офицера Воздушно-космических сил даст их семьям уверенность в завтрашнем дне», - рассказал начальник филиала заслуженный военный летчик Российской Федерации генерал-майор Игорь Шведов.

Первым серьезным испытанием для молодых людей, большинство из которых лишь недавно окончили школу, станет курс общевойсковой подготовки, финалом которого будет полевой выход. Перед полевым выходом первокурсникам предстоит научиться обращаться с автоматом Калашникова калибра 5,45 мм, готовить укрытия и грамотно передвигаться по полю боя.

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