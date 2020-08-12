12.08.2020 (10:52)

Более 100 сотрудников военной полиции принимают участие в двустороннем учении войск ЦВО

Более 100 сотрудников регионального управления военной полиции и территориальных военных комендатур Центрального военного округа (ЦВО) привлечены к охране пунктов управления и организации элементов комендантской службы на полигонах в четырех регионах Российской Федерации.

Военные полицейские ЦВО несут круглосуточную службу при выполнении учебно-боевых задач двустороннего учения, в том числе при перемещении группировок войск, выполнении боевых стрельб и специальных нормативов подразделениями общевойсковых армий.

Кроме того, наряды военной полиции ЦВО патрулируют периметры войсковых полигонов, а также ведут учет въезжающей техники и поддерживают пропускной режим на развернутых полевых контрольных пунктах.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице