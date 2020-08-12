12.08.2020 (10:07)

В ЮВО выявили чемпионов по летнему офицерскому троеборью

В Ростове-на-Дону определены чемпионы Южного военного округа (ЮВО) по летнему офицерскому троеборью.

В чемпионате, который состоялся на базе спортивного клуба армии (СКА), приняли участие более 100 военнослужащих из 11 сборных команд Черноморского флота, Каспийской флотилии, трех общевойсковых армий, объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Офицеры соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, легкоатлетическом кроссе и плавании. Состязания проходили в командном и личном зачетах среди офицеров в трех возрастных группах.

В первой возрастной группе до 30 лет военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, плавании на 300 м и беге на 3 км. Победу одержал офицер соединения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты из Волгоградской области лейтенант Сергей Овчинников.

Во второй возрастной группе до 40 лет выявляли лучшего в стрельбе из пистолета Макарова, плавании на 200 м и беге на 2 км. Победа присуждена офицеру 58 общевойсковой армии подполковнику Султану Хашегульгову.

В третьей возрастной группе старше 40 лет участники выполнили стрельбы из пистолета Макарова, плавание на 100 м и кросс на дистанции 1 км. Лучшим оказался начальник оркестра штаба ЮВО подполковник Андрей Головин.

По итогам соревнований в командном зачете первое место заняла команда соединения РХБ защиты из Волгоградской области, второе и третье место у соединений специального назначения, дислоцированных в Ростовской области и Республике Кабардино-Балкария.

Команды-победительницы награждены кубками командующего войсками ЮВО, а лучшим в личном зачете офицерам вручены медали, грамоты, ценные подарки от спортивного комитета военного округа.

По итогам соревнований сформирована сборная команда ЮВО, которая примет участие в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по летнему офицерскому троеборью.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице