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12.08.2020 (09:57)

Топографы 49-й армии ЮВО провели спецучение на новейшей станции по выпуску карт

Подразделения топографической службы 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае в рамках специальных учений по видам обеспечения действий войск (сил) провели тренировку по применению уникальной подвижной цифровой топографической станции (ПЦТС).

Данный комплекс позволяет оперативно исправлять и допечатывать топографические карты на местности. Являясь мобильной полевой типографией, станция за 30 минут создает матрицу и печатает карту, закрывая «белые дыры» на топографических картах необходимого региона.

Подобные комплексы широко используются как в военных, так и в гражданских целях. Ни одно строительство объектов для Вооруженных Сил России или боевые стрельбы ракетных и артиллерийских подразделений на новой местности не обходятся без высокоточных расчетов военных топографов.

В тренировке приняли участие более 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 10 единиц специальной техники.

Специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил) стартовали 10 августа на территории ЮВО и завершают подготовку к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

Всего в специальных учениях по видам обеспечения действий войск принимают участие около 6 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 750 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Учения
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