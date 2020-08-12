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12.08.2020 (09:55)

Саперы ЮВО уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные вблизи Ростовской АЭС

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Ростовской области.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области ЮВО.

Опасная находка была обнаружена взводом специального назначения войск Национальной гвардии при обследовании местности в Дубовском районе вблизи Ростовской АЭС. Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как 80 минометных снарядов времен Великой Отечественной войны.

Саперы ЮВО транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Утилизация боеприпасов
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