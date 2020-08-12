12.08.2020 (09:53)

Разведчики ЮВО в рамках специальных учений вывели из строя ракетное вооружение условного противника

Военнослужащие разведывательных подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали задачи по проникновению в тыл условного противника и выведению из строя ракетного вооружения на военном полигоне в Краснодарском крае.

Группа разведчиков совершила многокилометровый марш в район выполнения диверсионно-разведывательных задач. Военнослужащие произвели скрытное проникновение на территорию, где располагались пусковые установки условного противника, сняли вооруженную охрану и заложили взрывные устройства с радиовзрывателями в технику. При отходе разведгруппа заминировала свой путь, чтобы избежать преследования неприятеля.

Учения военнослужащих разведывательных подразделений прошли в рамках специальных учений войск ЮВО и являются основным этапом проверки выучки и слаженности подразделений перед учениями «Кавказ-2020».

Всего в специальных учениях разведывательных подразделений принимает участие более 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе новейшие бронеавтомобили «Тайфун», «Тайфуненок», «Тигр», «Рысь». Для доставки разведывательных групп в тыл условного противника активно применяются вертолеты МИ-8АМТШ и Ми-35 армейской авиации ЮВО.

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