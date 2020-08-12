12.08.2020 (09:50)

Около 1,5 тыс. мотострелков российской военной базы ЮВО в Абхазии выполнили ночные стрельбы

Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии завершили проведение двустороннего тактического учения на полигонах Цабал и Нагвалоу в условиях горно-лесистой и прибрежной местности.

Финальным этапом учебных мероприятий стало выполнение личным составом учебно-боевых стрельб из штатного вооружения и военной техники, в т.ч. вооружения современных бронетранспортеров БТР-82А, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74.

Стрельба производилась по целям, имитирующим легкобронированную технику и живую силу (пехоту) условного противника, на расстояниях до 1000 м. Всего военнослужащими было израсходовано более 100 тыс. боеприпасов различного калибра.

Согласно программе боевой подготовки 50% упражнений стрельб было проведено в ночное время суток с использованием приборов ночного видения, установленных на военной технике и оружии.

С начала летнего периода обучения мотострелки отрабатывали нормативы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовке. Молодые военнослужащие по призыву приобрели различные профессиональные навыки, в том числе оборудование полевых лагерей в различных условиях местности, маскировки огневых позиций и военной техники, а также навыки преодоления условно зараженной местности в средствах защиты.

В мероприятиях боевой подготовки принимали участие более 1,5 тыс. военнослужащих военной базы ЮВО, включая новобранцев весеннего призыва текущего года. Было задействовано до 400 единиц военной техники, в т.ч. БТР-82АМ, бронированные вездеходы Камаз «Мустанг» и машины связи на БТР-80.

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