12.08.2020 (09:46)

Летчики ЮВО приступили к тренировкам на мемориале воинской славы «Самбекские высоты» в рамках МВТФ «Армия-2020»

Летчики Южного военного округа (ЮВО) приступили к тренировкам на мемориале воинской славы «Самбекские высоты» в Ростовской области в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму (МВТФ) «Армия-2020».

В тактических эпизодах современного боя представят более 300 образцов современного и перспективного вооружения и военной техники ЮВО.

Впервые в воздушном бою сойдутся новейшие истребители и бомбардировщики, а также гости увидят пролет более 20 самолетов оперативно-тактической, штурмовой и вертолетов армейской авиации.

Воздушный строй откроет самый большой в мире вертолет Ми-26, затем в составе пар пролетят ударные вертолеты Ми-35, Ми-28Н «Ночной охотник»,

Ка-52 «Аллигатор». Далее на предельно низкой высоте пролетят штурмовики

Су-25СМ3 «Грачи», бомбардировщики Су-24М и Су-34, замкнет строй пара истребителей Су-30М2.

В тактических эпизодах экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» выполнят имитацию нанесения тактического удара по переднему краю обороны условного противника. Тактический воздушный десант ЮВО совершит беспарашютное десантирование по-штурмовому из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» под прикрытием «Аллигаторов».

В рамках форума в ЮВО к показу готовятся 16 выставочных площадок на территории 14 субъектов Российской Федерации, а также одна площадка в Армении.

МВТФ «Армия-2020» в Ростовской области состоится в период с 27 по 29 августа на территории военно-исторического комплекса «Самбекские высоты».

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