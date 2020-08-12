12.08.2020 (09:44)

Команды из Узбекистана и России прибыли в Приэльбрусье для участия в международном этапе конкурса «Эльбрусское кольцо-2020»

Для участия в международном этапе конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» в Центр горной подготовки и выживания «Терскол» в Приэльбрусье прибыли команды военных альпинистов из Узбекистана и России.

Команду ВС РФ на международном этапе представит взвод альпинистов Воздушно-десантных войск, который победил на Всероссийском этапе соревнования. Также в конкурсе примут участие команды от Восточного и Южного военных округов, занявшие второе и третье место.

За десять дней до начала армейских международных игр горные подразделения стран-участниц конкурса получат все необходимое снаряжение и пройдут акклиматизацию, примут участие в занятиях по совершенствованию индивидуальной подготовки и слаживанию подразделений, изучат маршрут состязаний, отработают порядок оказания помощи при возникновении нештатных ситуаций в горах.

В ходе конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» военным альпинистам предстоит выполнить специальные задачи по лазанию в связках на искусственном рельефе, преодолению горной полосы препятствий, стрельбе в горах в составе группы, наведению навесной переправы, ориентированию, преодолению ледового участка, десантированию с марш-броском.

Международные соревнования на лучшее высокогорное подразделение пройдут в период с 23 августа по 5 сентября с.г. на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол», они завершатся маршем в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа в автономном режиме с восхождением на вершину горы Эльбрус в составе подразделения.

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