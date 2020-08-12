12.08.2020 (07:52)

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота впервые высадили парашютный десант на Командорских островах

В ходе планового тактического учения соединения подразделение морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) впервые произвело десантирование парашютным способом на незнакомую площадку приземления на Командорских островах.

Целью высадки воздушного десанта являлась переброска сил для укрепления обороны военного объекта, дислоцированного на одном из островов, для предотвращения атак на него разведывательно-диверсионных групп условного противника.

В ходе учения морские пехотинцы совершенствовали навыки по выполнению прыжков в полной боевой выкладке со штатным оружием с организацией обороны объекта в жестких временных рамках.

Десантирование производилось из самолета Ан-26 смешанного авиаполка ОКВС. Для выполнения поставленных задач использовались новейшие парашютные системы «Арбалет».

К учению привлекалось более 50 военнослужащих, экипажи самолетов морской авиации и судов обеспечения Тихоокеанского флота.

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