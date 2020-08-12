12.08.2020 (07:50)

Специальное учение войск РЭБ началось в ВВО

В Восточном военном округе стартовали специальные учения со специалистами радиоэлектронной борьбы. Военнослужащим предстоит принять участие в комплексе тренировок по противодействию различным типам беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Так, подразделения радиоэлектронной борьбы ВВО, дислоцированные в Республике Бурятия, Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае, Приморье и Сахалине, на штатной технике совершают марши в заданные районы, где им предстоит развернуть современные комплексы «Красуха», «Мурманск», «Москва», «Леер», «Борисоглебск-2» и выполнить задачи по предназначению.

В ходе совершения марша и в районах развертывания личный состав соединения отрабатывает задачи по мониторингу воздушной обстановки и укрытию от авиации условного противника, различными видами маскировки, развертыванию постов радиационной, химической и биологической защиты.

В ходе учения расчеты РЭБ выполнят блокирование радиоканалов управления разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, планируется отработать подавление каналов передачи данных кустарных дронов условных террористов. В качестве мишеней будут использованы промышленные беспилотники.

В мероприятиях принимает участие более 1000 военнослужащих и задействовано около 200 единиц специальной техники РЭБ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице