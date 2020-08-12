Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.08.2020 (07:48)

В Забайкалье стартовал этап масштабного учения частей материально-технического обеспечения ВВО

В Забайкальском крае, с военнослужащими соединений и воинских частей материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО), стартовал этап  масштабного специального учения. Мероприятие проводится в целях повышения профессионального уровня специалистов МТО войскового звена, а также совершенствования слаженности подразделений.

Так, на одном из этапов учения, силами подразделений подвоза военно-технического имущества осуществлена доставка запасов материальных средств, для обеспечения воинских частей, ведущих условные боевые действия, в труднодоступных районах, с развертыванием вещевого и продовольственного складов. При этом общая протяженность пути составила более 450 километров.

В свою очередь, на полигоне «Цугол» (Забайкальский край) личным составом расчетов подвоза горючего, в кратчайшие сроки был развернут район массовой заправки, и обеспечено топливом порядка 100 единиц бронетанковой и автомобильной техники.       

На этапе технического обеспечения, военнослужащими - специалистами ремонтно-восстановительного подразделения было проведено обслуживание и текущий ремонт ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе стрелкового оружия, ручных пулеметов и гранатометов, а также образцов вооружения танков и боевых машин пехоты.

Всего в учении принимает участие около 1 тысячи военнослужащих, задействовано порядка 400 единиц техники.  

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Танкисты армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курилах приступили к совершенствованию навыков скоростной стрельбы
Более 500 гранатометчиков общевойскового объединения ВВО приступили к контрольным стрельбам на полигонах Приамурья
Специалисты РХБ защиты Минобороны России провели постановку водяной завесы на емкостях с токсичными отходами в Усолье-Сибирском
Подводники ВМФ России будут проходить спасательную подготовку в новейшем учебно-тренировочном комплексе, который начал функционировать в Новороссийске.

Метки:
МТО , Вооруженные силы , Учения , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false