12.08.2020 (07:48)

В Забайкалье стартовал этап масштабного учения частей материально-технического обеспечения ВВО

В Забайкальском крае, с военнослужащими соединений и воинских частей материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО), стартовал этап масштабного специального учения. Мероприятие проводится в целях повышения профессионального уровня специалистов МТО войскового звена, а также совершенствования слаженности подразделений.

Так, на одном из этапов учения, силами подразделений подвоза военно-технического имущества осуществлена доставка запасов материальных средств, для обеспечения воинских частей, ведущих условные боевые действия, в труднодоступных районах, с развертыванием вещевого и продовольственного складов. При этом общая протяженность пути составила более 450 километров.

В свою очередь, на полигоне «Цугол» (Забайкальский край) личным составом расчетов подвоза горючего, в кратчайшие сроки был развернут район массовой заправки, и обеспечено топливом порядка 100 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

На этапе технического обеспечения, военнослужащими - специалистами ремонтно-восстановительного подразделения было проведено обслуживание и текущий ремонт ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе стрелкового оружия, ручных пулеметов и гранатометов, а также образцов вооружения танков и боевых машин пехоты.

Всего в учении принимает участие около 1 тысячи военнослужащих, задействовано порядка 400 единиц техники.

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