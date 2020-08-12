12.08.2020 (07:47)

Танкисты армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курилах приступили к совершенствованию навыков скоростной стрельбы

Танкисты армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах приступили к совершенствованию навыков скоростной стрельбы из танков Т-72Б3.

В рамках занятий по боевой подготовке военнослужащие танковых подразделений армейского корпуса выполнили различные огневые задачи, в том числе уничтожение появляющихся и движущихся наземных целей из танковых пушек, а также поражение воздушных целей из крупнокалиберного пулемета «Корд»

Особенностью проведения занятий является применение 14,5 мм вкладного ствола, который монтируется в штатную 125-мм пушку танка, для использования боеприпасов меньшего калибра.

Это позволяет снизить износ танковой пушки и с меньшими затратами подготовить экипажи к стрельбе штатными снарядами.

Помимо этого, механики-водители выполнили упражнения по вождению танков в условиях труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий.

Всего в мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 100 танкистов и задействовано порядка 20 единиц бронированной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице