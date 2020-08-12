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12.08.2020 (07:46)

Более 500 гранатометчиков общевойскового объединения ВВО приступили к контрольным стрельбам на полигонах Приамурья

Более 500 военнослужащих приступили к контрольным стрельбам из противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17, которые завершают сборы на полигонах Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

В ходе контрольных стрельб будут оценены навыки гранатометчиков в скрытном перемещении на поле боя, оборудовании и маскировке позиций, ведении боя по движущимся, а также групповым целям, имитирующие по форме и размерам легкобронированные автомобили.  Обучаемые покажут навыки в ведении визуальной разведки, обнаружении и идентификации цели, а также определении расстояния до них, в способности вести корректировку огня по имеющимся метеоданным.

Одним из новшеств, в программе обучения стало применение совместно с гранатометчиками снайперских пар. Так, военнослужащие научились  уничтожать движущиеся со скоростью 45-50 километров в час объекты, на участках местности протяженностью около 100 метров.

Снайпер обездвиживает  цель  путем повреждения ходовой части,  либо выводом из строя водителя наступающей колесной техники, что упрощает задачу гранатометчику и значительно повышает вероятность поражения цели.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Вооруженные силы , Учения , Восточный военный округ , Полигон
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