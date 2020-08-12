12.08.2020 (07:44)

Подразделения ПВО и РХБЗ мотострелкового соединения ВВО совместно с подразделениями разведки прикрыли командный пункт

На полигоне «Трехречье» подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) и РХБ защиты мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, совместно с подразделениями разведки, проведено учение по прикрытию командного пункта от атаки условного противника.

По замыслу учения, пытающийся контратаковать условный противник, согласно разведданным групп находящихся за линией условных боевых действий, предпринимает попытку уничтожения командного пункта соединения с помощью беспилотной авиации (БЛА). Подразделения ПВО и РХБЗ получив информацию о запуске БЛА условным противником, создали рубеж на пути движения средств поражения условного противника. Подразделения РХБЗ, с помощью машин для постановки аэрозольных завес ТДА, создали в районе дислокации командного пункта непроницаемую для средств видеонаблюдения БЛА дымовую завесу. В свою очередь подразделения ПВО на ЗСУ-23-4 «Шилка» уничтожили подлетающие БЛА условного противника.

В качестве имитации БЛА использовались воздушные шары, наполненные летучим газом, которые уже зарекомендовали себя, как эффективный способ имитации низколетящих малоразмерных целей.

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