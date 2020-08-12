12.08.2020 (07:42)

В Приамурье стартовал этап масштабного учения по материально-техническому обеспечению войск ВВО

В Амурской области стартовал этап учения по материально-техническому обеспечению (МТО) войск ВВО Восточного военного округа. В мероприятии принимают участие более 1 тысячи военнослужащих и задействовано свыше 300 единиц техники различного предназначения.

В рамках учения подразделения соединения были подняты по учебной тревоге и выдвинулись в назначенный район. В ходе марша военнослужащие отработают отражение нападения условных диверсионно-разведывательных групп.

По прибытии в район личный состав соединения МТО оборудует пункты массовой заправки машин, подвоза горючего, вещевого имущества, боеприпасов и других элементов материально-технического обеспечения войск.

Начавшееся учение позволит опробовать возможности современной техники, в том числе современных полевых кухонь и автозаправочных станций, которые недавно поступили на вооружение соединения материально-технического обеспечения.

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