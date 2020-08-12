12.08.2020 (07:41)

Учения по развертыванию пунктов управления проходят в Приморской общевойсковой армии ВВО

Под руководством командования объединения в воинских частях и соединениях Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проходят специальные учения по развертыванию пунктов управления.

Военнослужащие уже совершили марши в назначенные районы, развернули и замаскировали порядка 15 мобильных пунктов управления, оснащенных цифровыми средствами автоматизации.

В ходе учений специалисты связи отрабатывают развертывание полевых подвижных пунктов управления, проверяют работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи. Более того, на каждом пункте управления организована видеоконференцсвязь для оперативной работы командования объединения.

Развертывание пунктов управления проходит по модульному принципу, что повышает мобильность и «живучесть» системы управления войсками при воздействии огневых сил и средств условного противника.

В общей сложности в учениях принимают участие около 1500 военнослужащих, задействовано свыше 500 единиц военной специальной техники.

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