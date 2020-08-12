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12.08.2020 (07:39)

В Забайкальском крае пройдет тактическое учение с личным составом мотострелкового соединения ВВО

На территории межвидового полигона «Цугол» в Забайкальском крае в течение недели пройдет тактическое учение с боевой стрельбой, в котором примут участие свыше 1,5 тысяч военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в городе Борзя. В нём будет задействовано около 400 единиц вооружения, военной и специальной техники, штурмовой и армейской авиации объединения ВВС ПВО.

На этапе боевой стрельбы военнослужащие мотострелковых подразделений осуществят массированное огневое поражение противника, с использованием штатного вооружения, в том числе крупнокалиберных пулеметов, гранатометов РПГ-7В при огневой поддержке танков Т-72Б3, самоходных артиллерийских установок «Акация», а также реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Основной целью предстоящего учения, является совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности подразделений, отработка взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими подразделениями и авиацией при проведении практического этапа учения.

На этапе практических действий, военнослужащие мотострелковых подразделений во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями отработают маневренную оборону и контратаку. Для разведки целей и корректировки огня артиллерии будет использоваться расчёт БПЛА.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Учения , Восточный военный округ , Полигон
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