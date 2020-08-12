12.08.2020 (05:00)

Специалисты РХБ защиты Минобороны России провели постановку водяной завесы на емкостях с токсичными отходами в Усолье-Сибирском

Личный состав сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации, который прибыл в г. Усолье-Сибирское в Иркутской области для проведения мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории "Усольехимпром", отработал постановку водяной завесы на емкостях с токсичными отходами.

По замыслу тренировки, во время перекачки химических веществ из аварийных емкостей произошла разгерметизация. Токсичные вещества начали активно испаряться. Для предотвращения распространения ядовитого облака военнослужащие подразделений войск РХБ защиты поставили водяную завесу с помощью четырех одновременно работающих авторазливочных станций АРС-14КМ и универсальной тепловой машины УТМ-80. Предпринятые меры позволили нейтрализовать токсичное облако и осадить его на землю, предотвратив таким образом опасность для населения.

Постановка завесы проводилась для подготовки подразделений РХБ защиты к основному этапу работ, который начнется после окончания рекогносцировки территории промышленной площадки и близлежащих водоемов.

В тренировке по ликвидации последствий было задействовано около 60 военнослужащих и 20 единиц техники. Кроме этого, военнослужащие отобрали пробы почвы, воды и воздуха вокруг аварийных емкостей для проведения экспресс-анализа.

Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполнит задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, будет вести мониторинг химической обстановки, возьмут пробы для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования будут проводиться на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

Подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

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