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12.08.2020 (05:00)

Подводники ВМФ России будут проходить спасательную подготовку в новейшем учебно-тренировочном комплексе, который начал функционировать в Новороссийске.

В 2020 году Объединенным учебным центром ВМФ подготовлено более 180
специалистов по различным водолазным квалификациям, и более 100 продолжают проходить обучение В свою очередь Военным учебно-научным центром Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» подготовлено и выпущено более 30 офицеров поисково-спасательного обеспечения по квалификации водолазный специалист..

Их подготовка осуществляется по специально разработанным и постоянно обновляемым программам, позволяющим идти в ногу с развитием научно-технического прогресса в сфере спасательных сил и средств на море.

За текущий год в Военно-Морской Флот поступили инновационные образцы водолазного снаряжения, которые не имеют аналогов в мире, а также продолжается создание новых образцов водолазного оборудования.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Спасение , Водолазы
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