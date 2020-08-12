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12.08.2020 (00:30)

Подводники ВМФ России будут проходить спасательную подготовку в новейшем учебно-тренировочном комплексе, который начал функционировать в Новороссийске.

Подводники флотов ВМФ России будут проходить подготовку  на базе современного Учебно-тренировочного комплекса ВМФ, предназначенного для легководолазной и спасательной подготовки экипажей подводных лодок.  Учебно-тренировочный комплекс построен в Новороссийске и успешно испытан    специалистами Главного командования ВМФ,  НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ (ВУНЦ ВМФ).

Учебно-тренировочный комплекс оснащен самым современным оборудованием, позволяющим на высоком уровне эффективности проводить подготовку личного состава экипажей подводных лодок.

 По оценке Главного командования ВМФ России, - подготовка подводников в Военно-Морском Флоте с началом функционирования учебно-тренировочного уровня выведена на новый качественный уровень. Это касается как тренажерной базы, так  программ обучения подводников. Программы подготовки  учитывают поступление в состав ВМФ новых подводных лодок и направлены на совершенствование профессионализма личного состава.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Подводные силы , Учения , Спасение
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