12.08.2020 (00:30)

Подводники ВМФ России будут проходить спасательную подготовку в новейшем учебно-тренировочном комплексе, который начал функционировать в Новороссийске.

Подводники флотов ВМФ России будут проходить подготовку на базе современного Учебно-тренировочного комплекса ВМФ, предназначенного для легководолазной и спасательной подготовки экипажей подводных лодок. Учебно-тренировочный комплекс построен в Новороссийске и успешно испытан специалистами Главного командования ВМФ, НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ (ВУНЦ ВМФ).

Учебно-тренировочный комплекс оснащен самым современным оборудованием, позволяющим на высоком уровне эффективности проводить подготовку личного состава экипажей подводных лодок.

По оценке Главного командования ВМФ России, - подготовка подводников в Военно-Морском Флоте с началом функционирования учебно-тренировочного уровня выведена на новый качественный уровень. Это касается как тренажерной базы, так программ обучения подводников. Программы подготовки учитывают поступление в состав ВМФ новых подводных лодок и направлены на совершенствование профессионализма личного состава.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице