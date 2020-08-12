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12.08.2020 (00:00)

В 2020 году силы поисково-спасательного обеспечения ВМФ провели ряд комплексных учений по оказанию помощи условно аварийным подводным лодкам

«В 2020 году Военно-морской флот России проведено три комплексных учения по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке на Северном, Тихоокеанском, Балтийском флотах. До конца текущего года аналогичное учение будет проведено на Черноморском флоте», - сообщил начальник службы поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морского Флота капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.

«Данные учения проводятся ежегодно на всех флотах, в Арктической зоне, акваториях Японского, Охотского, а также Балтийского и Черного морей
для поддержания готовности сил поисково-спасательного обеспечения ВМФ России. Учения проводятся  с привлечением  спасательных судов различных типов, а также   телеуправляемых подводных аппаратов», - подчеркнул капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.

 По его информации «Учения проводятся в обстановке, максимально приближенной к реальной. Это позволяет и подводникам и спасателям отрабатывать практические действия любой сложности».

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Учения , Спасение
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