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12.08.2020 (00:22)

С расчетами ЗРС С-400 Балтийского флота в Калининградской области проведена тренировка по отражению авианалета условного противника

В зенитно-ракетном полку соединения ПВО Балтийского флота состоялась плановое учение с расчетами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» по отражению авианалета условного противника.

В ходе практической части тренировки расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнили звено истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации флота.

После получения сигнала военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию С-400, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей.

В завершении мероприятия расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные (электронные) пуски ракет, воздушные цели условного противника были уничтожены.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Вооруженные силы , Учения
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