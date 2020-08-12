12.08.2020 (00:00)

Сегодня исполняется 108 лет Военно-воздушным силам

В настоящее время ВВС в составе Воздушно-космических сил на высоком профессиональном уровне обеспечивают безопасность России в воздушно-космической сфере, осваивают новые образцы вооружения и военной техники, выполняют задачи по борьбе с мировым терроризмом в Сирийской Арабской Республике.

«Предприятиями оборонной промышленности выполняется поставка в военно-воздушные силы новой авиационной техники. В 2020 году уже поставлены боевые самолеты Су-34, Су-35с, учебно-боевые самолеты Як-130, Л-410увп-е20, вертолеты Ми-8 и Ми-28 различных модификаций. До конца года спланировано поступление самолетов Ил-76мд-90а и Су-57» - заявил командующий военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Сергей Дронов.

С текущего года Военно-воздушные силы приступили к реализации Плана развития аэродромной сети Вооруженных Сил Российской Федерации.

«До 2027 года предусматривается провести первоочередные мероприятия на объектах инфраструктуры более ста аэродромов. В 2020 году планируется окончание ремонтных работ на 14 аэродромах. В первую очередь работы будут выполняться на аэродромах базирования перспективных авиационных ракетных комплексов, боевого дежурства стратегических ракетоносцев, в том числе в Арктической зоне, аэродромов оперативно-тактической авиации» - подчеркнул командующий ВВС.

Днем образования военной авиации России является 12 августа 1912 года, когда приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы специально созданному органу – Воздухоплавательной части Генерального штаба.

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