11.08.2020 (21:28)

Военные инженеры продемонстрируют оборудование и содержание переправ на Форуме «Армия-2020»

Возможности современного вооружения инженерных войск продемонстрируют на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

В ходе динамического показа инженерные подразделения продемонстрируют различные тактические эпизоды с участием личного состава и техники инженерных войск.

Переправочно-десантные подразделения продемонстрируют оборудование и содержание десантной переправы на плавающих транспортерах ПТС-2 и паромной переправы на паромно-мостовых машинах ПММ-2М, а понтонные - оборудование и содержание мостовой переправы из комплекта понтонного парка ПМП-М.

В ходе статического показа, будет продемонстрирована целая линейка существующих и перспективных средств инженерной разведки. В том числе, новейшие технические средства, работа которых основана на комплексировании физических принципов поиска, обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов в различных укрывающих средах.

Международный военно-технический форум «АРМИЯ» пройдет в период с 23 по 29 августа 2020 года.

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