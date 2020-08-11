11.08.2020 (21:28)
Военные инженеры продемонстрируют оборудование и содержание переправ на Форуме «Армия-2020»
Возможности современного вооружения инженерных войск продемонстрируют на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».
В ходе динамического показа инженерные подразделения продемонстрируют различные тактические эпизоды с участием личного состава и техники инженерных войск.
Переправочно-десантные подразделения продемонстрируют оборудование и содержание десантной переправы на плавающих транспортерах ПТС-2 и паромной переправы на паромно-мостовых машинах ПММ-2М, а понтонные - оборудование и содержание мостовой переправы из комплекта понтонного парка ПМП-М.
В ходе статического показа, будет продемонстрирована целая линейка существующих и перспективных средств инженерной разведки. В том числе, новейшие технические средства, работа которых основана на комплексировании физических принципов поиска, обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов в различных укрывающих средах.
Международный военно-технический форум «АРМИЯ» пройдет в период с 23 по 29 августа 2020 года.